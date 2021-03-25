Mazot paraları yattı mı? Gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklamasında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğinin yarın verileceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklamasında, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." dedi.

Mazot ve gübre paraları ne zaman yatacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart, 4 olanlar 2 Nisan, 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.