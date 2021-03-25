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Ekonomi Mazot gübre parası ne kadar 2021? Gübre mazot desteği ödemesi yattı mı?
Ekonomi

Mazot gübre parası ne kadar 2021? Gübre mazot desteği ödemesi yattı mı?

Mazot gübre parası ne zaman yatacak, mazot gübre parası ne zaman ödenecek? sorularını gübre ve mazot desteği alan çiftçiler tarafından merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli T.C. kimlik numarasının son hanesine göre mazot ve gübre paralarının yarından itibaren yatacağını söyledi. Mazot gübre desteği parası TC numarasına göre ne zaman yatacak? Mazot gübre parası ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 11:49:00 - 2021-03-25 11:52:46
Mazot gübre parası ne kadar 2021? Gübre mazot desteği ödemesi yattı mı?

2021 çiftçiye gübre, mazot desteği ödemeleri yattı mı? Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca çiftçiye müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını açıklamıştı. Peki, 2021 çiftçiye mazot gübre desteği hesaplara yattı mı? 2021 Gübre desteği, mazot desteği ödemeleri ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklamasında, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." dedi.

Mazot ve gübre paraları ne zaman yatacak?

Gübre mazot desteği ödemeleri ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart, 4 olanlar 2 Nisan, 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.

Mazot gübre parası ne kadar 2021?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti: Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

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