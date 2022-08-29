Mazot fiyatı indirim geldi mi? Son dakika benzin motorin fiyatları | LPG'ye zam son dakika 2022

Motorin fiyatı ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de sorgulanmaya başladı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları konusunda araştırmalara başladı: 29 Ağustos bugün motorine, benzine zam var mı, indirim geldi mi? Brent petrol ani artan ve yükselen grafikte pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Peki, LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatlarına gelecek indirimin ardından benzin fiyatları 20 TL'ye kadar gerileyecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ağustos LPG, mazot, benzin fiyatı ve LPG son dakika güncel liste...

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI ZAM – İNDİRİM HABERLERİ

Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan düşüş sonrası indirim alan motorin ve benzin fiyatları, son dönemde yaşanan değişken döviz ve petrol grafiği ile artış yaşamıştı.

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Benzine indirim son dakika haberi...

BENZİNE İNDİRİM YOLDA!

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim geliyor.

LİTRESİ FİYATI 20 TL'YE KADAR İNECEK!

İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar gerileyecek.

İşte, son fiyatlar…

29 AĞUSTOS 2022 MAZOT - BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 29 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI FİYATLARI LİSTESİ 29 AĞUSTOS 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,18 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,1703 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,29 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,30 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,98 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

İlginizi çekebilir → Amerika Merkez Bankası (Fed açıklaması): Dolar - Euro haftaya nasıl başladı? → TIKLAYINIZ