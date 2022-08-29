Amerika Merkez Bankası (Fed açıklaması): Dolar - Euro haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalar, Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle negatif bir tablo sergiliyor. Yeni haftaya başlarken Asya piyasalarında ve ABD vadeli piyasada satış ağırlıklı görünüm etkili. Dolar güçlenmeye devam ederken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 3,11'in üzerinde.

DİĞER PARA BİRİMLERİNİ SOLLADI

Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşımış durumda.

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi bu sabah 109,44 ile 20 yılın zirvesine çıktı.

CBA ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Powell, bazı piyasa katılımcılarının beklediği gibi güvercin bir tutum içinde olmadıkları açıkça ortaya koydu. Dolar Endeksi'nin bu hafta 110 seviyesine doğru gitmesini bekliyoruz. Piyasa katılımcıları büyük merkez bankalarının daha agresif şekilde faiz artırmaya devam edeceklerini fiyatlamayı sürdürecekler" ifadelerini kullandılar.

Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor.

Yurt içinde pazartesi dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile perşembe imalat sanayi PMI verisi takip edilecek. Borsa İstanbul salı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

PİYASALARDA SON DURUM

Geçen hafta 2002’den bu yana en düşük seviyesi olan 0,9901’e geriledikten sonra, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964’ten tamamlayan Euro/dolar, bu sabah 0,9915 seviyelerinde.

Yurtiçinde ise dolar/TL 18,17 ve Euro/TL 18,02 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları, OPEC arz kesintisi beklentisi ve talep büyümesiyle yükseliyor. Brent petrol 101 doların, ABD ham petrol 94 doların üzerinde.

Fed beklentileri sonrası spot altın yüzde 1’e yakın düşüşle 1,722 dolarda yer alıyor.

Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

Anlık altın fiyatları yeni işlem gününde de merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel piyasalar olumsuz etkilenmeye devam ederken yatırımcılar dolar ve altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Gram altın son günü 1.024,4 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.680liradan işlem görmekteydi. Altının ons fiyatı, 1.726,85 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

İşte 29 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 1.012,59 TL,

Gram altın satış fiyatı 1.018,67 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Altın gram alış fiyatı 1.008,14 TL

Piyasalar şu anda Fed'in Eylül'de 75 baz puan faiz artırması olasılığını yüzde 76 olarak fiyatlıyorlar.

Altın gram satış fiyatı 1.008,37 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Ons altın alış fiyatı 1.726,48 TL,

Ons altın satış fiyatı 1.726,85 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.612,97 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.648,55 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.452,08 TL,

Cumhuriyet altın satış fiyatı 6.574,55 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.215,96 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.297,36 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın alış fiyatı 6.452,08 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.574,55 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış fiyatı 6.751,67 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.919,73 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 557,03 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 667,11 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik alış fiyatı 919,42 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 952,20 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse alış fiyatı 16.353,00 TL,

Gremse satış fiyatı 16.603,00 TL.

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