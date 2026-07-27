Kılıçdaroğlu’ndan Özgür’ü yıkacak karar! Dokunulmazlıkların kaldırılmasını onaylayacak

Türk siyasetinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özgür Özel ve ekibini yakından ilgilendiren fezlekelerle ilgili CHP’de sonbahar işaret ediliyor. Türkiye gazetesinden Berat Temiz’in haberine göre, daha önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik fezlekelerin Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi halinde “Evet” oyu vereceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, dokunulmazlık dosyalarının yeni yasama yılında raftan inebileceğini ifade etti.

“ELLERİMİZ DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI İÇİN KALKACAK”

Kamuoyuna yansıyan iddiaların sonuçsuz bırakılmasının hem siyaset hem de hukuk açısından doğru olmadığını ifade eden CHP kurmayları, hakkında iddia bulunan herkesin yargı önünde kendisini savunabilmesi gerektiğini belirtti. Dokunulmazlığın kişileri yargı sürecinden tamamen muaf tutan bir mekanizma olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, sonbaharı işaret ederek “Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı. Fezlekeler gündeme gelirse ellerimiz dokunulmazlıkların kaldırılması için kalkacak" dedi.

75 MİLLETVEKİLİNE AİT 356 DOKUNULMAZLIK DOSYASI VAR

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’da dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik bulunan fezlekelerde Özgür Özel başı çekiyor. Yeni Parti lideri Özgür Özel hakkında TBMM’de toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Yeni Parti’nin kurulmasından önce CHP’li yaklaşık 75 milletvekiline ait 356 dokunulmazlık dosyası vardı. 91 milletvekilinin YENİ Parti’ye geçmesiyle bu fezlekelerin büyük bölümü de yeni partiye geçti.