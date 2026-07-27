Fenomene şok uyuşturucu gözaltısı!
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Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basılmasıyla fenomen isim güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.
Şafak Operasyonuyla Yakalandı
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında emniyet birimleri harekete geçti. Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mesut Can Tomay, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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