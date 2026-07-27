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Gündem Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Gündem

Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

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Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da kabul ettiği bildirildi.

Görüşmenin içeriğine dair ise resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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