Pencere önüne 2 adet bırakmak yeterli! Sinekleri korkutup kaçıran o gizli karışım açıklandı

Sıcak havalarla birlikte havalandırmak için açılan pencere ve balkon kapıları, evleri kısa sürede sineklerin hedefi haline getirebiliyor. Özellikle mutfakta bir anda beliren ve yaşam alanlarının konforunu kaçıran bu davetsiz misafirlerden kurtulmak ise düşündüğünüzden çok daha pratik. Kimyasal ürünlere başvurmadan, evde bulunan sadece iki basit malzemeyle sinekleri anında uzaklaştırmak mümkün. İşte tek hamlede sinek kabusuna son veren o etkili yöntem…