Mazlumların düşmanı, zalimlerin dostu CHP
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır Annelerine ziyareti için açıklamada bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Diyarbakır Anneleri'ne kumpas kurup ziyaretlerine gitmiş gibi algı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın babasıyla buluştu. Mazlumların düşmanı, zalimlerin dostu CHP şaşırtmadı. HDP uşaklığına devam ediyorlar" dedi.