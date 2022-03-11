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Siyaset Mazlumların düşmanı, zalimlerin dostu CHP
Siyaset

Mazlumların düşmanı, zalimlerin dostu CHP

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır Annelerine ziyareti için açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:26:00 -
Mazlumların düşmanı, zalimlerin dostu CHP

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Diyarbakır Anneleri'ne kumpas kurup ziyaretlerine gitmiş gibi algı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın babasıyla buluştu. Mazlumların düşmanı, zalimlerin dostu CHP şaşırtmadı. HDP uşaklığına devam ediyorlar" dedi.

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