Mazlumların boğazından geçen lokmaları sayıyor! Ümit Özdağ'dan tepki çeken sözler

İstanbul bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Suriyeli mazlumlara yönelik düşmanlığını sergiledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Ümit Özdağ Suriyeliler meselesine değindiği kadar neden ekonomik krize, işsizliğe, eğitime, sağlık sistemine değinmiyor diye soruyorlar?" diye yazan Özdağ,"Suriyelilere 80 Milyar Dolar harcadık, toplam maliyet 100 Milyar Doları geçti diyorum. 1 milyon 300 bin Suriyeli Türkiye'de çalışıyor, 1 milyon 300 bin Türk işsiz kalıyor. Suriyeli öğrencilerin olduğu okullarda ders kalitesi ve hızı düşüyor. Türkler hastaneye para öderken Suriyeliler bedava tedavi oluyor. Emin misiniz Ümit Özdağ'ın sadece Suriyeli sığınmacılardan bahsettiğinden? Suriyeli sığınmacılar ekonomik krizin derinleşmesi, işsizliğin artması, eğitim kalitesinin düşmesi, sağlık hizmetlerinin pahalılaşması anlamına geliyor!" iddialarında bulundu.

"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" (İbn Ebi Şeybe, Kitabu’l-iman, (Dımaşk, ts.), 33.) Hadis-i şerifini görmezden gelen Özdağ'ın, mazlumların boğazından geçen lokmaları sayması tepki çekti.