Mazlumlar yeniden yargılansın

HABER MERKEZİ

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, yeni 28 Şubat’lar yaşanmaması adına mağdur ailelerinin katılımıyla bugün bir basın açıklaması düzenleneceği bildirildi. İstanbul Fatih’te bulunan MAZLUMDER Genel Merkez binası önünde bugün saat 12’de yapılacak açıklamaya ilişkin, şunları kaydedildi: “28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirilen postmodern darbenin üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, o dönemin hukuksuz yargılamaları sonucu ceza almış kimi mağdurlar halen cezaevinde bulunmaktadır. Bu mağdurlar yönünden 28 Şubat halen devam etmektedir. MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu, 28 Şubat’ın devam eden mağduriyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yeni 28 Şubat’lar yaşanmaması adına mağdur ailelerinin katılımıyla bir basın açıklaması düzenleyecektir. Gönüllülerimizi, duyarlılık sahibi herkesi bekliyoruz.”