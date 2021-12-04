Mazlumlar bir ölüp bin dirilir! Gazze’de Kasım ayında 289 kişi hayatını kaybederken 4462 doğum gerçekleşti
İşgalci İsrail’in boyunduruğu altında Gazze’de hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkı, onca baskı zulüm ve ambargoya rağmen doğum oranlarıyla geleceğe ümitle bakıyor. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’nın Gazze’deki doğum ve ölüm oranlarına ilişkin paylaşımı, “Mazlumlar bir ölüp bin dirilir” dedirtti.
Yeni Akit Ankara
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’nın Gazze’deki doğum ve ölüm oranlarına ilişkin paylaşımı, “Mazlumlar bir ölüp bin dirilir” dedirtti. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı tarafından Kasım ayında gerçekleşen doğum ve ölüm oranlarına ilişkin açıklamada, “Kasım ayında Gazze'de 289 yurttaş hayatını kaybetti. Buna mukabil, 2313'ü erkek, 2149'u kız olmak üzere 4462 yeni doğum gerçekleşti” bilgisi verildi.