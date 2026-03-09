  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Mazıdağı'nda otomobil takla attı: 5 yaralı
Yerel

Mazıdağı’nda otomobil takla attı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Mazıdağı’nda otomobil takla attı: 5 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç takla attı. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Evciler köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

