  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Gümrük vergisinde bir adım daha
için kalan
Aktüel

Mazıdağı’nda korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde halk pazarında korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:38:46 -
Mazıdağı’nda korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde halk pazarında korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.


Mazıdağı ilçe merkezinde kurulan halk pazarında zabıta ve emniyet amirliği ekipleri denetim gerçekleştirdi. Pazarda alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlar kapatılarak vatandaşların tek bir noktadan kontrollü giriş ve çıkış sağlandı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların belediye personelleri tarafından ateşleri ölçülerek, elleri dezenfekte edildi. Esnaflara ve vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı.


Mazıdağı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve emniyet amirliği personellerinin denetimleri sırasında sosyal mesafe kuralı ve maske kuralına uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı