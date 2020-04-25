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Ekonomi

Mazıdağı’nda çiftçiler mısır tohumlarını toprakla buluşturdu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri mısır tohumlarını toprakla buluşturdu.

2020-04-25 16:24:19 -
Mazıdağı’nda çiftçiler mısır tohumlarını toprakla buluşturdu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri mısır tohumlarını toprakla buluşturdu.


Mardin’in Mazıdağı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri mısır tohumlarını toprakla buluşturdu. Ramazan ayı öncesi mısır ekimi için yoğun bir çaba sarf eden çiftçiler, yetişmediği için tohum ekiminin Ramazan ayına denk geldiğini söyledi. Nisan ayının başında başlanılan mısır ekimi, havaların yağışlı geçtiği için ekmediklerini söyleyen çiftçiler, başka bir yağmur yağmadan önce mısırların ekilmesi gerektiğini belirtti.



"Türkiye evde biz tarladayız"


Çifti Şemdin Öztemel yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini kapsamında tüm vatandaşların evde olduklarını çiftçilerin ise tarlada çalıştıklarını söyledi. Öztemel, "Her yıl olduğu gibi bu sene de mısırlarımızı toprakla buluşturduk. Mısır ekimi mart ayının son haftasında başlayıp nisan ayının son haftasına kadar devam etmektedir. Mısır ekimi zamanı geldiğinde bütün çiftçiler yoğun bir iş temposu içerisine giriyorlar. Ben hem Eti Bakır’da hem de tarlada çaba sarf ediyorum" dedi.

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