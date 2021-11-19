Mazeret tayini isteyenler dikkat!

Yeni Akit ANKARA

Eğitim-Bir-Sen Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, unvan değişikliği sınav sonuçlarına dayalı atama sürecinde mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulunanların mazeretlerinin bulunduğu yere; engelli personelin ise istemeleri hâlinde bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesini talep etti.

Eğitim Bir-Sen’den yapılan açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için yapılan unvan değişikliği sınavları sonucuna dayalı atama işlemleri yürütülmektedir. Ancak unvan değişikliği kapsamındaki atama süreçlerinde, mazerete bağlı olarak yer değişikliği talebi olan personel ile engelli personelin kendilerine münhasır durumları gözetilmelidir.

Unvan değişikliği sınav sonucuna dayalı olarak ataması gerçekleştirilecek personelden mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulunanlar ile engelli personelin talepleri dikkate alınarak, bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesi gerekli ve yerinde olacaktır. Bakanlığın bu şekilde yapacağı işlem, bir yandan personelin yer değişikliği ve yükselme taleplerini karşılarken, diğer yandan da harcırah ödemesine gerek kalmamasını sağlayacaktır.

Nitekim Bakanlık, önceki yıllarda engelli personelden bir defaya mahsus olmak üzere iller arası veya il içi yer değişikliği hakkını kullanmayan personelin norm kadro durumuna bakmaksızın kadrosuyla birlikte iller arası isteğe bağlı ve mazerete dayalı yer değişikliği taleplerini karşılamıştı.” ifadeleri kullanıldı.