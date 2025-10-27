  • İSTANBUL
Mazda Türkiye'de yeni döneme giriyor: Servis ağı Doğan Trend'e emanet
Otomotiv

Mazda Türkiye'de yeni döneme giriyor: Servis ağı Doğan Trend'e emanet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mazda Türkiye'de yeni döneme giriyor: Servis ağı Doğan Trend'e emanet

Doğan Trend Otomotiv, Mazda Europe ile imzaladığı anlaşma kapsamında Mazda'nın Türkiye’deki 21 servis noktasından oluşan satış sonrası hizmet ağını yönetecek.

Doğan Holding'in otomotiv sektöründeki faaliyetlerini yürüten Doğan Trend Otomotiv, Japon otomobil üreticisi Mazda'nın satış sonrası hizmetlerini üstlendi.

Doğan Trend tarafından Cumartesi günü yayımlanan bültene göre şirket Mazda Europe ile hizmet sözleşmesi imzaladı.

Şirket anlaşma kapsamında Mazda'nın 21 servis noktasından oluşan Türkiye servis ağını yönetecek. Mazda'nın Türkiye pazarına uygun ürünü bulunmadığı için şimdilik satış operasyonu planlanmıyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya, Mazda ile işbirliği görüşmelerinin 2024 yılında başladığını ifade ederek, "(Görüşmeler) başarıyla sonuçlandı. Süreç ilk etapta satış sonrası ve servis hizmetleriyle başlayacak. Şu anda Mazda'nın Türkiye pazarına uygun modelleri bulunmadığı için iş birliğimiz servis operasyonlarıyla başlayacak. Bu aşamada satış operasyonu planlanmıyor" dedi.

Türkiye pazarındaki satışlarını Eylül 2023'te durduran Mazda sadece satış sonrası ve servis alanında hizmet veriyordu.

