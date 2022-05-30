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Dünya Maymun çiçeği virüsünün ilk çıktığı ülkede vaka sayısı hızla artıyor
Dünya

Maymun çiçeği virüsünün ilk çıktığı ülkede vaka sayısı hızla artıyor

Dünyada ilk kez maymun çiçeği virüsünün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısının 179'a ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 22:31:00 -
Maymun çiçeği virüsünün ilk çıktığı ülkede vaka sayısı hızla artıyor

İngiltere'de 7 Mayıs'tan bu yana teyit edilen maymun çiçeği vaka sayısının 179'a ulaştığı bildirildi.

Maymun çiçeği vakaları İngiltere’de artmaya devam ediyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de 71 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtilerek, ülkede 7 Mayıs’tan bu yana toplam vaka sayısının 179’a yükseldiği bildirildi.

21 günlük karantina önerisi

UKHSA, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğunu belirterek, vakalarla temas halinde olanlara 21 günlük karantina öneriyor. Afrika dışındaki ilk maymun çiçeği vakası 7 Mayıs'ta İngiltere’de doğrulanırken, o günden bu yana Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkelerde birçok vaka tespit edildi.

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