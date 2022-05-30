  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Maymun çiçeği virüsünde ilk ölümü bildirdiller
Dünya

Maymun çiçeği virüsünde ilk ölümü bildirdiller

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünden kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 19:28:00 -
Maymun çiçeği virüsünde ilk ölümü bildirdiller

Nijerya, dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü nedeniyle ülkede ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Nijerya'da ilk can kaybı yaşandı. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede geçtiğimiz Ocak ayından itibaren dokuz eyalette 21 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini ve ilk can kaybının yaşandığını açıkladı. Merkezin yaptığı açıklamada, "Maymun çiçeği kaynaklı can kaybı, farklı hastalıkları olan ve immünosupresif ilaçlar kullanan 40 yaşındaki bir hastada görüldü" denildi.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen maymun çiçeği vakalarından birinin, 4 Mayıs'ta Nijerya'dan dönen bir vatandaşta görülmesinin ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Ifedayo Adetifa, İngiliz vatandaşının Nijerya'da hastalığa yakalandığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını ve ülkenin bir maymun çiçeği salgınına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay