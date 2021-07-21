Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsü nedir? Nijerya'dan ABD'nin Teksas eyaletine dönen bir erkeğin orada maymun çiçeği virüsü kaptığının anlaşılmasının ardından, bu ilk vakayla temaslı 27 eyalette 200'den fazla kişi CDC tarafından müşahede altına alındı. Şimdilik ABD'de bundan başka bir maymun çiçeği virüsü saptanmadığı açıklandı.

Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı?

Solunum damlacıkları ve beden sıvılarıyla nadiren bulaşan maymun çiçeği virüsüne yakalanan hastayla temaslı kişilerin müşahede altına alınmasında birlikte çalışan federal, eyalet, yerel düzeyde sağlık yetkilileri, bu kişileri 30 Temmuz'a dek takip edecek.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Ateş, titreme, yoğun baş ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrısı, şiddetli halsizlik, ciltte irin dolu kabarcıkların çıkması gibi belirtileri olan maymun çiçeği virüsünün kuluçka dönemi 3-17 gün arasında değişiyor.

Maymun çiçeği virüsü hayvanlardan insanlara bulaşır mı?

Hayvandan insana ve insandan insana geçen hastalıklardan olan maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika dışında nadiren görülürken, ABD'de en son 2003'te bulaş vakalarına neden olmuştu. O dönemde enfekte egzotik hayvanların nakliyle bağlantılı olarak 47 teyitli vaka kayıtlara geçmişti. Bu yılın haziran ayında Britanya'da Nijerya seyahatiyle bağlantılı üç teyitli maymun çiçeği vakası açıklanmıştı.

Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü?

Maymunlarda çıkan bir salgın nedeniyle ilk kez 1958'de keşfedilen bu virüsün Afrika'daki öldürücülük oranı yüzde 10.