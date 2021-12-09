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Dünya Maymun çiçeği salgını! 24 kişinin öldüğünü açıkladılar
Dünya

Maymun çiçeği salgını! 24 kişinin öldüğünü açıkladılar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde "maymun çiçeği salgını" yaşandığı ve 24 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 18:07:00 -
Maymun çiçeği salgını! 24 kişinin öldüğünü açıkladılar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Maniema eyaletinde, maymun çiçeği (Monkeypox) salgınının görüldüğü ilan edildi.

Maniema Valisi Vekili Afani Idrissa, yaptığı açıklamada, Maniema eyaletinin Wenga, Utshu ve Weta bölgelerinde, 191 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini, 24 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede maymun çiçeği salgınının yaşandığını ilan ettiklerini aktaran Idrissa, merkezi hükümete ve insani yardım vakıflarına yardım çağrısında bulundu.

Idrissa, halktan temkinli olmalarını isterken, semptom hisseden herkesin derhal en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiğini kaydetti.

Çiçek hastalığına benzeyen maymun çiçeği salgını, çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor.

Hastalığın semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kızarıklık, yorgunluk ve nefes darlığı yer alıyor.

Genellikle Orta ve Batı Afrika ülkelerinde görülen hastalık, yüzden başlayarak ellerde ve ayaklarda deri döküntüsüne de neden olabiliyor.

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