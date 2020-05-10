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Aktüel

Mayısta yağan kar, Ardahan'da kışı aratmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 08:50:19 -
Mayısta yağan kar, Ardahan'da kışı aratmadı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kent merkezinde gece boyunca yağan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Kar yağışının sulu ve yoğun olması dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de su seviyesi kısmen yükseldi.

Sulu kar, oluşturduğu ağırlıktan dolayı bazı ağaç dalarının kırılmasına neden oldu.

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