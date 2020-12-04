Mayısta hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10'u aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10'u aştı." dedi.

Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen İşbirliği Protokolü Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, sınırların kapandığı, pandeminin en zorlu anlarında, Turkish Cargo'nun, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında olduğunu söyledi.

Gülle, "Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10'u aştı. İnşallah bu protokolle de, hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Geçtiğimiz eylül ayında açıkladığımız en yüksek eylül ayı ihracat rakamımızda ve ekim ayında açıkladığımız cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamında ürünlerimizin müşterilere hızla ulaşmasını sağlayan Turkish Cargo'nun katkısı oldukça büyük. Çünkü ihracat bir takım işi. İhracatçının aldığı her sipariş, finansmanıyla, üretimiyle, pazarlamasıyla, lojistiğiyle organizasyon gerektiren ciddi bir süreç. Turkish Cargo da, küresel salgının en zorlu döneminde ihracatın lojistik yükünü başarıyla sırtlayarak Güvenilir Tedarikçi Liman Türkiye algısına da önemli bir destek verdi. 2-3 gün içinde dünyanın bir ucuna ürünlerimizi güvenle ihraç ediyoruz." dedi,

Gülle şöyle devam etti:



"Hava kargosu her zaman büyük bir avantaj. TİM-THY iş birliğiyle beraber, Turkish Cargo, ABD, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Çin, Hindistan, Hong Kong, İsveç, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Mısır, Norveç, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Tayland, Ürdün ve Vietnam’daki 28 destinasyona, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında, yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulayacak. Destinasyonları, lojistikte hangi noktaların yoğun biçimde kullanıldığını ve bu noktalara ihracat miktarını analiz ederek, ihracatçımızın maksimum verim alacağı şekilde belirledik. Bu iş birliğimizin, Ülkemiz ihracatı için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye ihracatla yükselecek, ihracat da Türk Hava Yolları’nın kanatlarında yükselecek."

İhracatçının aldığı her sipariş finansmanı, üretimi, pazarlaması ve lojistiğiyle organizasyon gerektiren bir süreç olduğunun altını çizen Gülle, "Hükümetimiz ihracat ailesi için bu dönemde çok önemli projelere imza attı. Bugün Türkiye üçüncü çeyrekte ihracatını arttıran 4 ülkeden biri olduysa bakanlıklarımızın hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın bu konudaki desteklerini bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek isterim." yorumunu yaptı.

Gülle, "Pandemi sonrasında kurulacak yeni dünya düzeninde fiyat rekabetinin yanında lojistik önceliğin ön plana çıkacağı önem arz edecektir. Bu nedenle Türkiye bu dönemi pandemi sonrasındaki tedarik döneminde ihracatın rekabetiyle arttıran en önemli ülke olacaktır." açıklamasında bulundu.



