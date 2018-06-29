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Mayısta gelen turist sayısı yüzde 27 arttı

Türkiye'yi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,29 artışla 3 milyon 678 bin 440 yabancı ziyaret etti.

29 Haziran 2018 Cuma 14:59
Mayısta gelen turist sayısı yüzde 27 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan geçici veriler ışığında, 2018 yılı mayıs ayı sınır giriş-çıkış istatistikleri açıklandı.

Buna göre, mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,29 artış kaydedildi. Bu dönemde toplam 3 milyon 678 bin 440 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 38 bin 777'sini günübirlikçiler oluşturdu.

Mayısta yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Antalya 1 milyon 575 bin 613 kişi ile (yüzde 42,83'ü) birinci sırayı aldı. Antalya'yı 984 bin 28 ziyaretçiyle (yüzde 26,75) İstanbul, 344 bin 814 ziyaretçiyle (yüzde 9,37) Muğla, 254 bin 784 ziyaretçiyle (yüzde 6,93) Edirne ve 218 bin 554 ziyaretçiyle (yüzde 5,94) Artvin izledi.

5 AYLIK DÖNEMDE  11 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 30,81 artışla, 11 milyon 462 bin 407 oldu. Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin 69 bin 888'i günübirlikçilerden oluştu.

Türkiye'ye 5 aylık dönemde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul 4 milyon 880 bin 888 kişiyle (yüzde 42,58) birinci, Antalya 2 milyon 638 bin 806 kişiyle (yüzde 23,2) ikinci, Edirne 1 milyon 95 bin 13 kişiyle (yüzde 9,55) üçüncü, Artvin 922 bin 617 kişiyle (yüzde 8,5) dördüncü ve Muğla 464 bin 708 kişiyle (yüzde 4,5) ile beşinci sırada yer aldı.

EN ÇOK YİNE RUSLAR GELDİ

Mayıs ayında Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı 864 bin 87 kişiyle (yüzde 23,49) Rusya aldı. Almanya 436 bin 887 kişiyle (yüzde 11,88) ikinci, İngiltere 273 bin 203 kişiyle (yüzde 7,43) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Gürcistan ve Bulgaristan izledi.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında da Rusya zirvede yer aldı. Bu dönemde Rusya'dan toplam 1 milyon 388 bin 456 kişi (yüzde 12,11) Türkiye'yi ziyaret etti.

Rusya'yı, 1 milyon 108 bin 552 ziyaretçiyle (yüzde 9.67) Almanya, 980 bin 103 ziyaretçiyle (yüzde 8,55) İran takip etti. Dördüncü ve beşinci ise sırasıyla Gürcistan ve Bulgaristan oldu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:59
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Artvin
  5. Antalya
  6. turizm

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