Mayısta 160 ülkeye 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen ihracata devam ediyor. Mayıs ayında 31 ülkeye ihracat artarken, 160 ülkeye 2 milyar 926 milyon dolar ihracat yapıldı. 4 bin 929 firma da ihracatta Türk Lirası'nı tercih etti.

Otomotiv sektörü Mayıs ayında da liderliğini sürdürdü. Bu sektörde 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapıldı. Kimyevi madde ve hazır giyim de dış pazara açılan sektörler oldu.

Yaş meyve ve sebze sektöründe de mayıs ayının en güçlü performansına imza atıldı, 159 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Gemi ve yat sektöründe de ihracat arttı.

En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

Mayıs ayında bin 117 firma ihracata başladı. Bu firmalar, 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat Almanya'ya yapılırken, ABD ve Irak da üst sıralarda yer aldı.

Mayıs ayında 13 ilden yapılan ihracat artarken, İstanbul ilk sırada yer aldı. Kocaeli ve İzmir de ihracatta büyük paya sahip.

Yalova'da dikkat çeken artış

En dikkat çekici ihracat artışı Yalova'da görüldü. Yalova'nın ihracatı geçen ay yüzde 981 arttı. Gemi ve yat sektöründe ihracat, 3 bin 491 kata çıktı.

Kastamonu ve Gümüşhane de ihracatını artıran iller oldu. Kastamonu'da demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı 320 katına çıktı. Zonguldak'ta çelik sektörünün ihracatını yüzde 544, Balıkesir'de ise elektrik-elektronik sektörünün ihracatını yüzde 449 artırdığı görüldü.