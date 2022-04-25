Mayıs ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihi ve işsizlik maaşı sorgulama
Ramazan Bayramı nedeniyle emekli bayram ikramiyeleri 28 ve 29 Nisan’da ödenmeye başlanacak. Bayram ikramiyelerin bayramdan önce yatacak olması nedeniye mayıs ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği alanlar bayramdan önce işsizlik maaşlarının hesaplara yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki mayıs ayı işsizlik parası bayramdan önce yatar mı? Bayramdan önce işsizlik maaşı yatacak mı? İşte detaylar...
İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı alanlar bayram nedeniyle mayıs ayına ilişkin ödeneklerin erken verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. İşsizlik maaşı alan vatandaşlara müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin bayram öncesi yapılacağını açıkladı.
Mayıs ayı işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. “5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır.”
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden Ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.