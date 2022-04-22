Mayınları Karadeniz'e Ruslar mı döşüyor?
Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, "Karadeniz'e mayınları Ruslar mı döşüyor?" sorusuna cevap verdi.
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Rus yetkilileri 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.
Boğaz'da mayın alarmı!
Rusya'nın uyarısından sonra İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı verildi.
Boğaz'a sürüklenen mayınlardan bazıları SAS komandoları tarafından etkisiz hale getirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, mayınların Türkiye'yi Ukrayna'ya karşı kışkırtmak için Rusya tarafından döşenmiş olabileceğini ifade etti.