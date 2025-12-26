  • İSTANBUL
Mayasız kıyır poğaça: Daha önce hiç denediniz mi? İşte işe yarar püf noktaları bu listede! Şimdi hemen yapın

Mayasız kıyır poğaça adını daha önce hiç duydunuz mu? Bugün, yarın veya özel günlerde hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet. Bu malzemeleri kullanmayanlar daha önce hiç denediniz mi? Bu püf noktaya mutlaka dikkat et!

Mayasız Kıyır Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

100 gr tereyağı.
1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml).
1 tane yumurta (sarısı üzerine beyazı hamuruna).
1 çay bardağı yoğurt.
2 tatlı kaşığı sirke.
1 tatlı kaşığı toz şeker.
1 tatlı kaşığı tuz.
1 paket kabartma tozu.
3,5 su bardağı un.
İçi İçin;

200 g beyaz peynir
Üzeri İçin;

Yumurta sarısı.
Susam.
Çörekotu.

Mayasız Kıyır Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Mayasız kıyır poğaça için öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, yumurta akı, yoğurt, sirke, toz şeker ve tuzu yoğurma kabına alıp krema kıvamına gelinceye kadar karıştıralım.
Ardından kabartma tozu ve kullanacağımız unun birazını ekleyip hamuru yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim.
Toparladığımız hamuru tezgaha alıp 20 eşit parçaya keselim. Daha kolay olması için hamuru önce 4 parçaya, ardından her bir parçayı da 5 parçaya kesebilirsiniz.
Kestiğimiz hamurları tek tek elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim.
Daha sonra bezeleri elimizle biraz genişletip bir kenarına ezilmiş beyaz peynirden yerleştirelim.
Hamuru ‘D’ şeklinde kapatarak poğaça şeklini verelim. Uçlarına sıkıca bastıralım ki birbirlerine yapışsın ve pişerken açılmasınlar.
Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp içerisini peynirle doldurup şekil verelim.
Tüm hamuru şekillendirdikten sonra poğaçalarımızı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizip üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim.
Son olarak susam ve çörek otu serpiştirdiğimiz poğaçaları önceden ısıttığımız 190 °C fırında, alt üst fansız ayarda 25 dakika pişmeye bırakalım.
Sürenin sonunda güzelce kızaran kıyır kıyır nefis poğaçalarımız artık servise hazır. Afiyet olsun!

Yeni püf noktaları

Yoğurt, yumurta ve katı yağın oda sıcaklığında bekletilmiş olmasına özen göstermelisiniz.

