Müslüman yılbaşı kutlamaz
Kandil gecesi İsmet İnönü'yü anan CHP'li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!
Kandil gecesi İsmet İnönü’yü anan CHP’li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!

Kandil gecesi İsmet İnönü'yü anan CHP'li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!

Eskişehir'de CHP’li Çifteler Belediyesi’nin kandil gecesi tek bir tebrik mesajı yayınlamayıp yerine İsmet İnönü’yü anması, halkın tepkisini çekerken AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür de milletin değerleriyle kavga etmeyi bir türlü bırakamayan CHP zihniyetini eleştirdi. Önür, "Böyle bir gecede camilerin kapatıldığı, ezanların susturulduğu bir dönemin baş aktörlerinden birini övgüyle anmak, toplumsal hafızaya karşı ciddi bir saygısızlıktır. Bu toprakların ruhunu yok sayan hiçbir yaklaşım, halkın vicdanında karşılık bulamaz. Milletin değerleriyle kavga edenler, er ya da geç milletin vicdanında kaybeder" dedi.

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li Çifteler Belediyesi’nin, mübarek kandil gecelerinde tek bir tebrik mesajı dahi paylaşmaması, buna karşın bu milletin inancıyla yıllarca problem yaşamış bir ismi "saygı ve rahmetle" anmayı tercih etmesine tepki gösterdi.

BU ZİHNİYETE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Önür, şunları söyledi: "Bu tutum, açık bir zihniyetin yansımasıdır. Bu ülke, nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan bir Türk yurdudur. Kandiller, bu milletin asırlardır yaşattığı manevi duraklardır. Kandil gecelerine sessiz kalıp tek parti döneminde dini hayatın kamusal alandan silinmeye çalışıldığı, camilerin kapatıldığı, ezanın susturulduğu bir dönemin baş aktörlerinden birini övgüyle anmak, toplumsal hafızaya karşı ciddi bir saygısızlıktır. İsmet İnönü dönemi, Müslüman Türk toplumu için sadece bir tarih başlığı değil; baskıların, yasakların ve inancın ötekileştirildiği yılların sembolüdür. Türkiye, İsrail’i 28 Mart 1949 tarihinde devlet olarak tanıdı. Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman nüfuslu ülke olmuştur. Dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü’dür. Çifteler Belediyesi’nin, halkının inanç değerlerine bu denli mesafeli durup, toplumun büyük bir kesiminde karşılığı olmayan bir hassasiyeti ön plana çıkarması kabul edilemez. Biz Müslüman Türk toplumu olarak Kandilleri görmezden gelen, milletin değerleriyle bağı kopuk anlayışlara sessiz kalmayacağız. Bu toprakların ruhunu yok sayan hiçbir yaklaşım, halkın vicdanında karşılık bulamaz. Unutulmasın: Milletin değerleriyle kavga edenler, er ya da geç milletin vicdanında kaybeder."

Yorumlar

yasemin

Necip Fazıl Türk'ün Dininden özünden koparmak için kurulmuş proje CHP parti değil KATLİAM MÜESSESEDİR diyor ki KAYNAK SANSÜRSÜZ TARİH KAYNAK

Tescilli belgeli

atatürk 7.ordu komutanı inönü 3. kolordu komutanı atatürk ingiliz komutan ile anlaşıyor geri çekiyor orduyu sağır ismet ile beraber geri çekiyor orduyu açılan gedikten ingiliz ordusu giriyor FİLİSTİN'E 65 bin şehit verildi havuzdan kör olmuş askerlerimiz havuzdan Filistin'de ayakları yanmış gözleri kör olmuş askerlerimiz havuzdan Filistin'de
