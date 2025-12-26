  • İSTANBUL
Gündem

İşte sapkın Murat Övüç'ün yeni ini!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli ve manevi değerlerimize dil uzatmayı "şov" sanan, kutsal başörtüsünü LGBT sapkınlığına meze yapmaya kalkan sosyal medya müptezeli Murat Övüç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sapkın Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

NE OLMUŞTU?

Sapkın Murat Övüç, başörtüsü takarak paylaştığı ve kamuoyunda 'başörtüsünü aşağılayıcı' olarak değerlendirilen video nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

NE DEMİŞTİ?

Murat Övüç, ifadesinde; "Videoyu uçakta bulunduğum sırada çektim. Omzumdaki şalı başıma örterek, 'ne mi yapsam yakışır kız, bak buyur' dedim. Sadece şaka amaçlı yaptım. Ben de inançlı bir aileden geliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

