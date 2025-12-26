  • İSTANBUL
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki kalesi! Bakırköy Belediyesine grev kararı asıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
CHP'nin İstanbul'daki kalesi! Bakırköy Belediyesine grev kararı asıldı

Millete hizmet etmesi gereken CHP'li belediyelerde hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak CHP'nin İstanbul'daki kalesi Bakırköy Belediyesine grev kararı asıldı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesi ile Bakırköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına grev kararı asıldı.

Görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerindeki bir bankanın önünde toplandı.

Buradan çeşitli sloganlar atan grup, daha sonra Bakırköy Belediye Başkanlığına yürüyüşe geçti. Grup, burada davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesi Mali Saymanı Zuhal Kaynak, yaptığı açıklamada, Genel-İş'in 2018 yılından bugüne kadar tek yetkili sendika olduğunu söyledi.

Bakırköy Belediyesi'nde 2018'den itibaren çalışan 1120 üyeleri adına toplu iş sözleşmesi süreci yürüttüklerini belirten Kaynak, "2018 yılında toplu iş sözleşmemize ilişkin belediye yönetimiyle yürüttüğümüz süreç, işçiler için sendikalar için kötü bir süreçle sonlandırılmıştır. Yani işverenin antidemokratik tutumu, despot yaklaşımı nedeniyle toplu iş sözleşmemiz ancak Yüksek Hakem Kurulu'nda imzalanmıştır." diye konuştu.

 

Kaynak, "Genel-İş Sendikası olarak, yeni seçilen belediye yönetimimizin sahada çalışanların haklarının korunması, geliştirilmesi, yükselen hayat pahalılığı karşısında kısmen de olsa mağduriyetlerini giderecek bir ücret politikasıyla hareket edeceklerine yönelik söylemleri bizleri inanın ki mutlu etmiştir. Bugün bu söylemler sahaya yansıtılmamış olmasına rağmen bizler umudumuzu kaybetmiş değiliz. Belediye yönetimleri her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Bakırköy'de çalışan işçilerin bugün yaşadığı ekonomik zorlukların herkes tarafından bilinmesine rağmen sürecin uzatılmasının yaşamlarının her gün daha da zorlaşmasına neden olduğunu vurgulayan Kaynak, şunları kaydetti:

"İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmek için talep ettiğimiz makul ücreti ve haklarımızı almak için bugün grev kararımızı Bakırköy Belediyesi kapısına asacağız. Bugün yapılan eylem, yasal zorunluluk gereğidir. Mevcut üyelerimizle grev kararımızı asıyoruz ve uzlaşma kapısını kapatmayarak, anlaşmak ve müzakerelere devam etmek için elimizi tekrar sizlerin huzurunda uzatıyoruz. Belediye Başkanlığımıza çağrımız, gelin uyuşmazlık konusu olan maddeleri masada müzakere ederek çözelim."

Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı. Grubun belediye önündeki bekleyişi sürüyor.

