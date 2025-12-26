  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!
Gündem

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da yarın düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenini, "Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir inancın ve gayretin başarısı" olarak nitelendirdi ve “Şükürler olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme ve konut seferberliğine imza attık. Asrın inşasını gerçekleştirdik” dedi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce canı hayattan koparan "asrın felaketi"nin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinin milletin hafızasında silinmez izler bıraktığını ifade etti.

Günler ve ayların geçtiğini ama bazıları için takvim yapraklarının hep 6 Şubat'ta takılı kaldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Hz. Ömer buyuruyor ki: 'Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir.' İşte, gün geldi gözyaşlarımızı içimize akıttık ama mücadele sahasını terk etmedik. Şükürler olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme ve konut seferberliğine imza attık. Asrın inşasını gerçekleştirdik. Ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da '455 Bin Konut Tamam' törenini gerçekleştireceğiz. Hak sahibi vatandaşlarımız konut ve iş yerlerine kavuşacak. Bu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir inancın, bir gayretin başarısıdır."

İnşa edilen her bir konutun kapısının, yuvaların huzur ve mutluluğuna, çocukların umut dolu yarınlarına, herkesin birbirine daha sıkı sarıldığı günlere ve büyük Türkiye'nin güçlü geleceğine açılması temennisinde bulunan Yerlikaya, 455 bin konutun hayırlı olmasını diledi.

Ali Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu teklifi için açıklama geldi! Türkiye için önemli bir adım atacak
Ali Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu teklifi için açıklama geldi! Türkiye için önemli bir adım atacak

Gündem

Ali Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu teklifi için açıklama geldi! Türkiye için önemli bir adım atacak

Bakan Yerlikaya açıkladı! Polislerin çalışma saati değişiyor
Bakan Yerlikaya açıkladı! Polislerin çalışma saati değişiyor

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! Polislerin çalışma saati değişiyor

Sosyal konutta geri sayım başladı! Bakan Murat Kurum ilk şehri açıkladı
Sosyal konutta geri sayım başladı! Bakan Murat Kurum ilk şehri açıkladı

Gündem

Sosyal konutta geri sayım başladı! Bakan Murat Kurum ilk şehri açıkladı

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!
81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Gündem

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk
Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Gündem

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek
Dünya

Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni resmi para birimi için geri sayımda, bir hafta sonra değişiklikler başlayacak. Yeni yılın ilk günün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23