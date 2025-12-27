Sosyal medyada tetikçi ilanı verince gözaltına alındı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, sosyal medya üzerinden “tetikçi” ilanı verdiği tespit edilen 17 yaşındaki R.S.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sanal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen şüpheli R.S.T. (17), gözaltına alındı.

İzmir'de, sanal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

