Sosyal medyada tetikçi ilanı verince gözaltına alındı
İzmir'de, sanal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.