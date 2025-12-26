  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Ünlülere yönelik operasyonda gelişmeler sonrası merak edildi: Saçtan uyuşturucu testinde hangi uyuşturucular çıkar?

Sıcak çorba, kış hastalıklarına karşı herkes sağlıklı sanıyor ama değil! Böyle çorba için: Duyan kimse inanamadı!

Sosyal Medya gençleri yalnızlaştırıyor uyarısı: Fenomen olma ve karizmatik görünme arayışı

Cildinizin parlaması için yapılan tarifeye bakın! C vitamini zengini maske: Sadece 15 dakika! Cilde yardımcı ve destek oluyor

Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direniş! Emine Erdoğan,

Emine Erdoğan, 'Kalanlar' Filistin Sergisi'nin açılışında konuştu: Gazze'ye inanıyorlar, biz de inanıyoruz
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Kırmızı benler, iyi huylu (kanserli olmayan) cilt büyümeleridir. Kırmızı ben neden olur? Sosyal medya kullanıcıları cevabını aramaya başladı. iki Profesör ne yapılması gerektiğini açıkladı.

#1
Foto - Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Kırmızı benler, iyi huylu (kanserli olmayan) cilt büyümeleridir. Kan damarlarından oluştuğu için kırmızı veya mor renktedir. Bu benlere genellikle kırmızı benler denilse de aslında ben değildirler. Kırmızı benler yeni kan kılcal damarları genişlediğinde ortaya çıkar. Kılcal damarlar vücuttaki en küçük kan damarlarıdır. Organlardaki ve dokulardaki hücrelere oksijen ve besin taşırlar. Kılcal damarlar genişlediğinde kırmızıya döner ve şişer. Kırılırlarsa cildin yüzeyinde kılcal damarlar görülebilir.

#2
Foto - Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Kırmızı benler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. En sık gövdede veya kollarda; nadiren ellerde, ayaklarda ve yüzde görülürler. Birden fazla kiraz anjiyomu birbirine yakın bir şekilde ortaya çıkabilir. Kırmızı ben oluşumuna neden olabilecek risk faktörleri; Genetik, hormon değişiklikleri ve yaşlanmadır. Çok sayıda kırmızı ben, mevcut kronik bir hastalığın belirtisi olabilir. Ayrıca, iç organların işlev bozukluğunun belirtilerinden biridir. Bu nedenle, aktif büyüme ve prensip olarak kırmızı benlerin aniden ortaya çıkması, uzman bir dermatoloğa danışma zamanının geldiği anlamına gelir. Kırmızı benin çeşitleri neler? Kırmızı benlerin farklı türleri şunlardır: Kiraz anjiyomu. Aktinik keratoz. Spitz nevüs. İntradermal melanositik nevüsler. Piyojenik granülom. Kırmızı ben neden olur? Kiraz anjiyomları olarak da bilinen kırmızı benler, küçük, yuvarlak, kırmızı veya morumsu cilt büyümeleridir (lezyonlar). Ben olarak adlandırılmalarına rağmen gerçek bir ben (nevüs) değildir. İki lezyon birbirinden çok farklıdır. Kırmızı benler küçük, genişlemiş kan damarlarından oluşur. Ayrıca zararsızdırlar; değişmez, büyümez veya cilt kanserine dönüşmezler. Düz ve pürüzsüz olabilirler veya hafifçe dışarı doğru çıkıntı yapabilirler. Kırmızı benler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilse de genellikle gövdede büyürler. Çoğu kişi bu lezyonları 30 yaşından sonra geliştirir ve lezyonların sayısı yaşla birlikte artma eğilimindedir. Daha az yaygın olarak ergenlerde de ortaya çıkabilirler. Kırmızı benlerin bilinen bir nedeni yoktur. Ancak araştırmalar, ailesinde kırmızı ben öyküsü olan kişilerin bunlara sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca hormon değişiklikler ve yaşlılık kırmızı ben oluşumundaki nedenler arasında sayılabilir.

#3
Foto - Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Birden fazla kırmızı ben riskini artıran faktörler ise şunlardır: Belirli kimyasallara (hardal gazı gibi) maruz kalma Zayıflamış bağışıklık sistemi Kırmızı benler nasıl geçer? Kırmızı benlerin genellikle tıbbi nedenlerle çıkarılması gerekmez. Kanama (kaşınma veya travma nedeniyle) veya şişliğe sürtünen veya takılan giysi, mücevher veya diğer eşyaların önündeyse çıkarılmasını seçebilirsiniz. Ayrıca cildinizi tahriş eden, görünümünüzü etkileyen veya duygusal sıkıntıya neden olan kırmızı benler için de çıkarılması istenebilir. Kırmızı benler düşük komplikasyon riskiyle aşağıdaki prosedürlerle ortadan kaldırılabilir: Bu prosedür, kırmızı beni, lezyonun yüzeyine küçük bir prob tarafından iletilen bir elektrik akımıyla tedavi eder. Akım, kırmızı beni yok etmek için dokuyu kurutur. Kriyoterapi (Kriyocerrahi) Bu, kırmızı benin yüzeyine sıvı azot uygulanmasıdır. Sıvı azot dokuları dondurur, böylece kırmızı ben düşer. Bu prosedür darbeli boya lazeri kullanır. Işın, lazerin ısısına tepki olarak küçülen ve kaybolan kırmızı ben üzerinde yoğunlaştırılır. Tıraş eksizyonu veya eksizyonel cerrahi, büyümenin üst kısmından kırmızı bir benin katmanlarını çıkarmak için cerrahi bir alet kullanılmasını içerir. Bu prosedür sırasında, lezyonun altındaki deri etkilenmez. Kırmızı benleri kopararak, kazıyarak veya reçetesiz satılan ben alma ürünlerini kullanarak çıkarmaya çalışmayın.

#4
Foto - Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Kırmızı ben tehlikeli midir? Kırmızı benler veya kiraz anjiyomları iyi huylu, asemptomatik cilt büyümeleri veya şişlikleri olarak kabul edilir. Ciltte yeni bir büyüme görmek korkutucu olabilse de kırmızı benler kanser belirtisi değildir. Ancak kırmızı bir bende aşağıdaki değişikliklerden herhangi birini fark ederseniz sağlık uzmanınıza danışın: Renk, şekil veya boyuttaki değişiklikler Çok sayıda kırmızı benin aniden büyümesi veya ortaya çıkması Ciltte pullu veya kabuklu büyüme Kırmızı ben tedavisi nasıl olur? Kırmızı benler genellikle tedavi gerektirmez. Ancak bazı kişiler bu benleri kozmetik prosedürler veya cerrahi müdahalelerle çıkarmayı tercih edebilir. Elektrokoterizasyon, lazer, kriyocerrahi ve cerrahi eksizyon ile kırmızı benler tedavi edilebilir. Kırmızı ben iz bırakır mı? Kırmızı benlerin çoğu tedaviden sonra tamamen iyileşir, bazıları da ciltte renk değişikliği veya yara izi bırakabilir. Kırmızı ben oluşumu nasıl engellenir? Kırmızı benleri önlemenin kesin bir yolu yoktur. Genetik ve yaş gibi birçok risk faktörü değiştirilemez. Kalp hastalığı riskini düşüren bir ilaç olan klopidogrel, bunların önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırmalar, klopidogrel kullanan kişilerin diğerlerine göre daha az kırmızı ben sorunu yaşadığını göstermektedir. Kırmızı ben görsellerinde görülen bu bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kırmızı ben tehlikeli midir? Kırmızı benler, tıp dilinde kiraz anjiyomu olarak da bilinir. Kırmızı benler çoğunlukla zararsız olsa da, deri üzerindeki her türlü ben değişikliğinin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Özellikle malign melanom gibi cilt kanserlerinin erken teşhisinde benlerin kontrolü çok önemlidir. medicana.

#5
Foto - Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

İki Profesör kırmızı et beni (kırmızı ben) hakkında ne açıkladı! Halk arasında “kırmızı ben” veya “kan beni” olarak bilinen bu oluşumların tıp dilindeki karşılığı anjiyom Kırmızı benlerin büyük çoğunluğunun iyi huylu olduğunu ancak bazı uyarıcı değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nursel Dilek, Ani büyüme, kanama, renk değişikliği veya şekil bozukluğu gözlenirse mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır diyor. Prof. Dr. Dilek, düzenli cilt muayenesinin önemine dikkat çekerek, güneşten korunma ve kimyasal irritanlardan kaçınmanın cilt sağlığını korumadaki temel önlem olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor
Dünya

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

Almanya’da milyonlarca emekliyi ve çalışanı ilgilendiren kapsamlı emeklilik reformu Bundesrat’tan geçti. Yeni düzenleme emekli maaşlarını gü..
Pentagon’dan F-35 itirafı: Milyar dolarlık savaş uçakları yılın yarısında görev dışı kaldı
Dünya

Pentagon’dan F-35 itirafı: Milyar dolarlık savaş uçakları yılın yarısında görev dışı kaldı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un yayımladığı denetim raporu, Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarının 2024 yılında bakım sorunları ne..
Yahudi basınında 'Türk radarı' paniği!
Dünya

Yahudi basınında 'Türk radarı' paniği!

Terörist İsrail'in propaganda bültenlerinden The Jerusalem Post, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Türkiye’nin Sur..
Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, peş peşe paylaşım yaptı. Alman havaalanlarında Rusların eşyalarına el konulmasına sonrası Almany..
Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek
Dünya

Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni resmi para birimi için geri sayımda, bir hafta sonra değişiklikler başlayacak. Yeni yılın ilk günün..
İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur
Gündem

İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK), günübirlik havuz kullanımında tek başına gelen erkek müşteriyi “politika” gerekçesiyle ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23