Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte iki profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Kırmızı benler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. En sık gövdede veya kollarda; nadiren ellerde, ayaklarda ve yüzde görülürler. Birden fazla kiraz anjiyomu birbirine yakın bir şekilde ortaya çıkabilir. Kırmızı ben oluşumuna neden olabilecek risk faktörleri; Genetik, hormon değişiklikleri ve yaşlanmadır. Çok sayıda kırmızı ben, mevcut kronik bir hastalığın belirtisi olabilir. Ayrıca, iç organların işlev bozukluğunun belirtilerinden biridir. Bu nedenle, aktif büyüme ve prensip olarak kırmızı benlerin aniden ortaya çıkması, uzman bir dermatoloğa danışma zamanının geldiği anlamına gelir. Kırmızı benin çeşitleri neler? Kırmızı benlerin farklı türleri şunlardır: Kiraz anjiyomu. Aktinik keratoz. Spitz nevüs. İntradermal melanositik nevüsler. Piyojenik granülom. Kırmızı ben neden olur? Kiraz anjiyomları olarak da bilinen kırmızı benler, küçük, yuvarlak, kırmızı veya morumsu cilt büyümeleridir (lezyonlar). Ben olarak adlandırılmalarına rağmen gerçek bir ben (nevüs) değildir. İki lezyon birbirinden çok farklıdır. Kırmızı benler küçük, genişlemiş kan damarlarından oluşur. Ayrıca zararsızdırlar; değişmez, büyümez veya cilt kanserine dönüşmezler. Düz ve pürüzsüz olabilirler veya hafifçe dışarı doğru çıkıntı yapabilirler. Kırmızı benler vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilse de genellikle gövdede büyürler. Çoğu kişi bu lezyonları 30 yaşından sonra geliştirir ve lezyonların sayısı yaşla birlikte artma eğilimindedir. Daha az yaygın olarak ergenlerde de ortaya çıkabilirler. Kırmızı benlerin bilinen bir nedeni yoktur. Ancak araştırmalar, ailesinde kırmızı ben öyküsü olan kişilerin bunlara sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca hormon değişiklikler ve yaşlılık kırmızı ben oluşumundaki nedenler arasında sayılabilir.