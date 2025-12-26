Suriye'de vahşet! Evde ölüler çıktı
Suriye'de korkunç bir olay yaşandı. Hama ilinde bulunan bir evde 5 kişi ölü bulundu
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Beyyad Mahallesi'nde yer alan evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haberde, söz konusu kişilerin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Suriye iç güvenlik güçleri, evi ve çevresini güvenlik çemberine alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.