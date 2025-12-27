Bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama

  • İSTANBUL
Bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, "En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim" açıklamasını yaptı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, bahis oynadığı yönündeki iddialara karşı sert çıktı. Palabıyık, "Hayatım boyunca bahis oynamadım, hiçbir sitede üyeliğim yok" diyerek suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı ve süreci "çalıştırılan bir operasyon" olarak nitelendirdi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Son 5 yılda futbolda bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, iddialara tepki gösterdi. Palabıyık, Now Spor'a yaptığı açıklamada, hayatının hiçbir döneminde bahis oynamadığını ve hiçbir bahis sitesine üye olmadığını belirtti.

 

AMERİKA'DA ÖĞRENDİ

Palabıyık, "Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarla öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim" dedi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

2023'de düdüğünü asan Palabıyık, 2022'de benzer bir girişimin başarısız olduğunu vurgulayarak, "2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar, çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir tanıdığıma maçla ilgili bilgi vermedim" ifadelerini kullandı.

 

PFDK'YA SEVKİNDE MHK BAŞKANI'NI İŞARET ETTİ

Ali Palabıyık, PFDK'ya sevk edilme sürecinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu işaret etti ve "Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor." dedi.

