CHP’nin ayıbını yüzlerine vurdu: Habib-i Neccar Camii açılıyor, Ulucami'de ses seda yok

Müslüman yılbaşı kutlamaz
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son yerel seçimlere kadar yedi yıl Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren AK Partili Alinur Aktaş, CHP’nin eline düştükten sonra perişanları oynayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Antakya’da yeniden ihyasını üstlendiği Ulucami’nin yapımında da sınıfta kaldığını söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Alinur Aktaş, şöyle konuştu: “Kıymetli hemşerilerim. Malumunuz başkanlık dönemimde ‘asrın felaketi’ diye nitelendirdiğimiz 6 Şubat depreminin ardından, bölgedeki önemli tarihi değerlerimizden Antakya Ulucami’nin yapımı ve ihyasını üstlenmiştik."

"31 Mart seçimleri sonrasında göreve gelen Mustafa Bozbey, su konusunda Bursa’ya zaman kaybettirdiği gibi bu konuda da sınıfta kalmıştır. Aynı dönemde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Habib-i Neccar Camii yarın açılacak, fakat Antakya Ulucami yarı seviyede bile değil” dedi.

2023 yılında 752 yıllık Antakya Ulu Cami'nin ayağa kaldırılması için devreye giren dönemin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, bölgeye giderek başlatılan çalışmaları da yakından incelemişti.

BOZBEY ALGI YAPMAKTAN ÖTEYE GİDEMİYOR

Aktaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve devletimizin tüm imkânlarıyla bölgede 3 yıl bile dolmadan 455.000 konut ile ‘asrın inşası’ gerçekleştiriliyor. Maalesef, Mustafa Bozbey, yine yaptığı tezviratlarla kamuoyuna algı yapmaktan, hemşerilerimizi yanıltmaktan öteye gidemiyor” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
