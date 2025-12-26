CHP’nin ayıbını yüzlerine vurdu: Habib-i Neccar Camii açılıyor, Ulucami'de ses seda yok

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Alinur Aktaş, şöyle konuştu: “Kıymetli hemşerilerim. Malumunuz başkanlık dönemimde ‘asrın felaketi’ diye nitelendirdiğimiz 6 Şubat depreminin ardından, bölgedeki önemli tarihi değerlerimizden Antakya Ulucami’nin yapımı ve ihyasını üstlenmiştik."

"31 Mart seçimleri sonrasında göreve gelen Mustafa Bozbey, su konusunda Bursa’ya zaman kaybettirdiği gibi bu konuda da sınıfta kalmıştır. Aynı dönemde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Habib-i Neccar Camii yarın açılacak, fakat Antakya Ulucami yarı seviyede bile değil” dedi.

2023 yılında 752 yıllık Antakya Ulu Cami'nin ayağa kaldırılması için devreye giren dönemin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, bölgeye giderek başlatılan çalışmaları da yakından incelemişti.

BOZBEY ALGI YAPMAKTAN ÖTEYE GİDEMİYOR

Aktaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve devletimizin tüm imkânlarıyla bölgede 3 yıl bile dolmadan 455.000 konut ile ‘asrın inşası’ gerçekleştiriliyor. Maalesef, Mustafa Bozbey, yine yaptığı tezviratlarla kamuoyuna algı yapmaktan, hemşerilerimizi yanıltmaktan öteye gidemiyor” ifadelerini kullandı.