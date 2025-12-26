  • İSTANBUL
Dünya İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup
Dünya

İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

İngiltere’de aralarından emekli generallerin ve üst düzey komutanların da bulunduğu İngiliz askeri yetkilileri, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a mektup yazarak Gazze’de işlenen savaş suçunun ortağı olmamak için İsrail ile tüm askeri işbirliğinin derhal kesilmesi çağrısında bulundu.

The Times gazetesinin haberine göre, eski askerler Başbakan Starmer'a gönderdikleri mektupta, Gazze'de kırılgan bir ateşkes yürürlükte olsa da "İsrail hükümetiyle olağan işleyişe dönmenin doğru bir zamanda olmadığını" belirtti.

İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesi istenilen mektupta, İsrail'e tam silah ambargosu uygulanması, İsrail bağlantılı savunma şirketleriyle tüm işbirliğinin askıya alınması ve yaptırımların genişletilmesi talep edildi. Mektupta, eski askerlerin, İsrail ordusunun, İngiliz ordusuyla benzer hedefleme ve operasyon süreçlerine sahip olduğu yönündeki Savunma Bakanlığı değerlendirmelerine karşı çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen mühimmat kullanımı nedeniyle orantısız ve önlenebilir sivil kayıplara yol açtığının ve sivil altyapının yaygın şekilde tahrip edildiğinin de altı çizildi.

SAVAŞ SUÇUNUN ORTAĞI OLURSUNUZ

Hastaneler, okullar ve siviller için hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığına ilişkin raporlara ve gözaltındaki Filistinlilere yönelik kötü muamelelere dikkati çekilen mektupta, "Elimizdeki savaş suçlarına ilişkin kanıtlar o kadar iyi belgelenmiş ve ikna edici ki İngiliz hükümeti suça ortaklık suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için İsrail'le tüm askeri işbirliğini derhal kesmeli." ifadesine yer verildi.

Mektupta, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ya da İngiltere tarafından kiralanan uçakların İsrail ordusuna destek amacıyla kullanılmaması ve tüm askeri teknoloji transferlerinin askıya alınması da istendi.

Mektubu imzalayanlar arasında, 30 yılı aşkın süre İngiliz ordusunda görev yapan emekli Tuğgeneral John Deverell’in yanı sıra emekli Korgeneral Andrew Graham, emekli Tümgeneral Peter Currie ve Afganistan'da üst düzey görevlerde bulunmuş Tümgeneral Charlie Herbert'in yer aldığı belirtildi.

