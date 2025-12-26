Çin’den 20 ABD savunma şirketine ve 10 yöneticiye yaptırım Trump'a Tayvan tarifesi

ABD ile Çin arasında Tayvan nedeniyle gerilim artıyor. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayvan’a 11.1 milyar dolarlık silah satışı yapacağını duyuran ABD’li şirketlere yaptırım kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, "ABD, yakın zamanda Çin’in Tayvan bölgesine büyük ölçekli silah satışı yapacağını duyurdu. Bu durum, ’tek Çin’ ilkesini ve 3 Çin-ABD Ortak Bildirisi’ni ciddi şekilde ihlal etmekte, Çin’in iç işlerine müdahale etmekte ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelemektedir. Çin, Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Kanunu’nun 3, 4, 5, 6, 9 ve 15. maddeleri uyarınca ABD şirketlerine ve üst düzey yöneticilerine karşı önlemler almaya karar vermiştir" denildi. Bu kapsamda 20 ABD savunma şirketinin ve 10 yetkilinin yaptırım listesine alındığı aktarıldı. Şirketlerin ve şahısların Çin’deki varlıklarının dondurulduğu, yerli kuruluşların ve bireylerin söz konusu isimlerle iş yapmasının yasaklandığı vurgulandı.

Yaptırım uygulanan 20 savunma şirketinin Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, St. Louis’deki Boeing, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power ve Lazarus Enterprises olduğu kaydedildi.

Yaptırım uygulanan 10 üst düzey yöneticinin ise Anduril Industries kurucusu Palmer Luckey, L3Harris Technologies Başkan Yardımcısı, L3Harris Maritime Services Başkan Yardımcısı ve Baş Muhasebe Sorumlusu John Cantillon, Advanced Acoustic Concepts Başkanı ve CEO’su Michael J. Carnovale, VSE Corporation Başkanı ve CEO’su John A. Cuomo, Teal Drones, Inc Başkanı Mitch McDonald, Rhombus Power Inc kurucusu ve CEO’su Anshuman Roy, Vantor Başkanı ve CEO’su Dan Smoot, Dedrone Holdings Inc CEO’su Aaditya Devarakonda, High Point Aerotechnologies Başkanı Ann Wood, ReconCraft’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jay Hoflich olduğu ifade edildi. Söz konusu isimlere ayrıca vize verilmeyeceği vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Tayvan sorununun Çin’in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde asla aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu çizgiyi aşmaya ve Tayvan sorunu konusunda provokasyon yapmaya kalkışan herkes Çin’in kararlı yanıtıyla karşılaşacaktır. Tayvan’a silah satışı yapan herhangi bir şirket veya birey, bu yanlış davranışının bedelini ödeyecektir. Hiçbir ülke veya güç, Çin hükümetinin ve halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını, iradesini ve yeteneğini asla hafife almamalıdır. Çin, ABD’yi bir kez daha tek Çin ilkesine ve 3 Çin-ABD ortak bildirisine uymaya, ABD liderinin taahhütlerine göre hareket etmeye, Tayvan’ı silahlandırmaya yönelik tehlikeli adımlardan vazgeçmeye, Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı baltalamayı bırakmaya ve ’Tayvan bağımsızlığı’ ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyaller göndermeyi durdurmaya çağırıyor. Çin, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak için azimli önlemler almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Pekin yönetimi Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ı tamamen Çin’e bağlamak isteyen Pekin yönetimi, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Çin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.