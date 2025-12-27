  • İSTANBUL
Yozgat'ta korkutan patlama

Yozgat'ta 4 katlı binanın birinci katında patlama meydana geldi. Olayda ev kullanılamaz hale gelirken 1 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise dumandan etkilendiği belirtildi. Büyük korkuya neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde bulunan Alfa Rezidans’ta henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Patlama esnasında evde bulunan C.D. (19) yaralı olarak, yan dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Apartman Yöneticisi Hasan Uçar, bina önünde beklediği sırada patlama sesi duyduğunu söyleyerek, "İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Çocukta biraz yanık var. Çok şükür hayati durumu iyi. Müdahale ettiler. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer 2 kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onları itfaiye balkondan sağ salim aldı. Nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Tespit edip araştıracaklar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

