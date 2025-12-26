Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, bugün skandal bir yazı kaleme aldı. Koru, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt işgal eden Saddam Hüseyin’in akıbetini hatırlatıp Suriye müdahale konusunda dikkatli olma ikazında bulundu. Bu ikaz, örtülü tehdit olarak algılandı.

Araştırmacı-yazar İsmail Nacar Akit’e yaptığı açıklamada “Fehmi Koru, dünkü ‘Ben uyarayım da’ başlıklı yazısında Saddam Hüseyin’in Filistin yanlısı olduğunu belirtti. Saddam için ‘Kuveyt’e saldırırsa ABD’nin karşı müdahalede bulunacağı endişesi yüzünden tereddütlüydü. Tereddüdü dönemin ABD Bağdat Büyükelçisi April Gillespie ortadan kaldırdı’ hatırlatmasını yapıp Türkiye’yi Suriye’ye müdahale konusunda uyarmak isterken Donald Trump’ın temsilcisi Tom Barack’ın bazı açıklamalarını anımsatıyor. Koru, Barack için ‘Ne diyor bu adam, ne demek istiyor” ifadesini de kullanarak bu iki ABD’li diplomatı beraber okumamızı arzu ediyor. Ayrıca ‘Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir’ cümlesini ilave ediyor. Öğrendiğimiz kadarıyla siyonist lobi, bu ifadeden ve cümleden çok memnun. “