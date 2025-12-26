  • İSTANBUL
Gündem 455 bin konuta bön bön bak şimdi! Bakın bakın Ekrem’in müthiş (!) ufkuna bakın
Murat Kurum’un İstanbul için açıkladığı 650 bin konut vaadini küçümseyen Ekrem İmamoğlu’nun sözleri, deprem bölgesinde iki yılda inşa edilen 455 bini aşkın konut ve iş yeriyle bir kez daha gündeme geldi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı iken Murat Kurum, seçim kampanyasında İstanbul’da 5 yıl içinde 650 bin yeni konut inşa edeceğini açıkladı. Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında 39 ilçede yatay mimaride, nüfusu artırmayacak şekilde toplam 650 bin konut üretileceğini söyledi. Bu konutların bir kısmı KİPTAŞ tarafından yapılacak, hibe ve kredi destekleriyle dönüşüm sürecinin hızlanacak idi.

Aynı dönemde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu 650 bin konut hedefinin gerçekçi olmadığını söylemiş, hatta yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

 

İmamoğlu’nun kendince dalga geçmeye ve küçümsemeye kalktığı Murat Kurum, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde, yeniden inşa çalışmalarında 455 binden fazla konut ve iş yeri inşa etti. Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar tamamlanan bu yapılar için anahtar teslim törenlerinin yapılacağını ve hak sahiplerine teslimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Murat Kurum’un bu başarısı, İmamoğlu’nun vizyonsuzluğunu ve ne kadar küçük düşündüğünü gözler önüne serdi. Zira Kurum’un İBB adaylığı sırasında vaat olarak sunduğu konut inşasını gerçekleştiremeyeceğini savunan İmamoğlu’nun, deprem bölgesinde iki yılda 455 bin konut inşası hakkında ne düşündüğü de merak konusu oldu!..

Bu durum Akit TV’de de masaya yatırıldı. Yusuf Ozan Demir’in sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun Kurum’u küçümseme çalışmalarını eleştirdi, deprem bölgelerinde inşa edilen binalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

