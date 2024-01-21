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Kadın - Aile Mayasız 5 dakika poğaçası: İçine bunlar olsa yeter, pastane kapısına kilit vuruluyor! Türkler çok seviyor
Kadın - Aile

Mayasız 5 dakika poğaçası: İçine bunlar olsa yeter, pastane kapısına kilit vuruluyor! Türkler çok seviyor

Yeniakit Publisher
2024-01-21 17:22:00 - 2024-01-21 17:25:45
Mayasız 5 dakika poğaçası: İçine bunlar olsa yeter, pastane kapısına kilit vuruluyor! Türkler çok seviyor

Tarihi pastaneleri kıskandıracak! Poğaça yiyenler dikkat, Poğaça sabah kahvaltılarının en sevilen hamur işidir. Türk mutfağı tarafından da çok tüketilir. Ev hanımları tarafından hazırlanan tiryakisi olacağınız tarif...

Mayasız 5 Dakika Poğaçası Tarifi İçin Malzemeler

1 adet yumurta
1, 5 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvıyağ
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
2, 5 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
3, 5 su bardağı un
İç Harcı İçin ;

Beyaz peynir
Maydanoz
Üzeri İçin ;

1 adet yumurtanın sarısı

Mayasız 5 Dakika Poğaçası Tarifi Nasıl Yapılır?

Un hariç bütün malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırınız.
Ardından unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamına getiriniz.
Hazırladığınız hamurdan mandalina boyutunda kopararak yuvarlayınız.
Elinizle düzleştirdiğiniz hamurun içine iç harcını koyarak tekrar yuvarlayınız.
Pişirme kağıdı koyduğunuz tepsinize poğaçalarınızı diziniz üzerine yumurta sarısı sürüp çatal ile şekil veriniz.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirdikten sonra servis ediniz. Afiyet olsun
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