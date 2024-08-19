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Spor Maxi Gomez'in sözleşmesi feshedildi! Binlerce euro alacak
Spor

Maxi Gomez'in sözleşmesi feshedildi! Binlerce euro alacak

Yeniakit Publisher
2024-08-19 23:22:00 -
Maxi Gomez'in sözleşmesi feshedildi! Binlerce euro alacak

Trabzonspor, Uruguaylı forvet Maxi Gomez'in sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bordo-mavili takım, 28 yaşındaki futbolcuya 700 bin euro ödeme yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık olarak geçiren Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Karadeniz ekibi ayrıca, Maxi Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin euro fesih bedeli ödeneceğini de KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

2022-2023 sezonunun başında Valencia'dan Karadeniz temsilcisine transfer olan Uruguaylı santrfor, bordo mavili forma ile çıktığı 35 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga takımlarından Cadiz'e kiralanan Gomez, burada 33 maça çıkmasına rağmen skor katkısı veremedi.
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