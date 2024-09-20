Max Kownatzki Almanya'da duyurdu: Türkiye rakipsiz

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, Almanya’da düzenlenen turizm sektörünün önde gelen etkinliklerinden fvw | TravelTalk Kongress 2024’te, Türkiye’nin global turizm sektöründeki önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

“FTI Touristik'in iflasının Türkiye pazarı üzerinde bir etkisini hissetmedik”

Türkiye’nin rakipsiz bir pazar olduğunu ifade eden Max Kownatzki’nin açıklamaları şu şekilde:

“Türkiye, turizmde sunduğu yüksek değerin yanı sıra kültür, spor ve gastronomi alanlarında sunulan çeşitlilik açısından da rakipsiz olmaya devam ediyor.

FTI Touristik'in iflasının Türkiye pazarı üzerinde bir etkisini hissetmedik. Aksine, Türkiye, uzun yıllardan beri istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazar olarak öne çıkıyor.

“10 yıl içinde filomuzu ikiye katlayacağız”

SunExpress olarak gücümüzü Türk-Alman kültürünün etkileşiminden doğan kurumsal ruhumuzdan alıyoruz. Bu etkileşim, önümüzdeki 10 yıl içinde filomuzu ikiye katlayarak olağanüstü bir büyüme gösterebilmemizi mümkün kılıyor.

SunExpress'in büyümesinin itici güçlerinden biri frekans artışları. Örneğin, Almanya'daki bazı havalimanlarından Antalya'ya günde yedi sefer düzenliyoruz.

Hayata geçirdiğimiz yenilikler ve inovatif iş birlikleri de büyümemizi destekliyor. AirCairo Airlines ve South African Airways ile yaptığımız iş birliği modelleri bunun en güzel örnekleri.

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