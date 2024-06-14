Mavi yelekli ordumuz hacıların rahatı için orada

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Ahmet Hakan Karagül’ün sorularını cevaplayan Erbaş, şunları söyledi: “40 yıllık tecrübeyi üstüne koyarak bugünlere getirdik. 85 bin hacı adayımız ve 5 bin görevlimizle kutsal topraklardayız. 2.5 milyon vatandaşımız da müracaatlarını yaptı, bekliyor. Her yıl 85 bin hacımızla bu mübarek topraklardaki her anlarında rehberlik yapıyoruz. 500 sağlık çalışanıyla hacıların sıhhati için de çalışıyoruz. Diyanet hastanesinde günlük 5 bin hasta muayene ediliyor. Arafat’ta da sahra hastanesi kuruyoruz. En güzel yeniliklerimizden birisi de bu. Geçmişte hacılarımız herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman ‘bir hocaya ulaşabilsem de derdimi anlatsam’ diyordu. Ama şimdi nereye baksa mavi yelekli hocalarımızı görüyorlar. Mavi yelekli ordumuz hacılarımızın hep yanında” dedi.