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Spor Mavi Şimşekler bombayı patlatmak üzere!
Spor

Mavi Şimşekler bombayı patlatmak üzere!

Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimler bulunan Adana Demirspor yeni bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Mavi Şimşekler, yine tüm dikkatleri üzerine çekecek. Takıma seviye atlatacak bir yıldızın kadroya katılması için kolları sıvayan Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 15:39:00 -
Mavi Şimşekler bombayı patlatmak üzere!

Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimler bulunan Adana Demirspor yeni bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Mavi Şimşekler, yine tüm dikkatleri üzerine çekecek. Takıma seviye atlatacak bir yıldızın kadroya katılması için kolları sıvayan Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldızla görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği bilgisi var. İspanyol orta saha oyuncusu kariyeriyle ilgili henüz yeni bir karar vermiş değil. Görüşmeleri sessiz sedasız yürüten Demirspor transfer komitesi ise tüm şartları zorluyor.

Müze gibi kariyer

Kariyerinde bir Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası ve 2 FA CUP kaldıran Mata’nın Güney ülkelerinden de birçok teklif aldığı ifade ediliyor.

 

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