"Mavi Rüya" gerçek oluyor! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Konya Ovası Projesi (KOP), Güneydoğu Anadolu Projesinden sonra Türkiye’nin ikinci büyük entegre sulama projesi konumunda bulunuyor.

14 bin futbol sahasına denk gelen 72 bin 650 dekarlık alan daha suya kavuşuyor

Projenin en büyük ve geniş sulama kısmını Konya Çumra Projesi oluşturuyor. Konya-Çumra Projesinin 3. Merhalesinde yer alan ve inşası tamamlanan KOS 1,2,3 ile Çumra, İçeriçumra, Doğanlı, Dineksaray ve Alibeyhüyüğü’nde 72 bin 650 dekarlık alan suya kavuşacak. Bu sulama sayesinde ülke ekonomisine yıllık 65 milyon lira katkı ve 7 bin kişiye iş imkânı sağlanacak.

İnşa edilecek 3 baraj ile Konya'nın yeraltı suyu desteklenecek

Diğer taraftan, Konya-Çumra 3. merhale projesi ile Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan suların yıllık 414 milyon metreküpü inşa edilecek olan 3 adet baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacak. Getirilecek bu su ile hem Konya Ovası’nın yeraltı suyu hem de 2 milyon 234 bin 100 dekarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecek.

Öte yandan, 2015 yılında işletmeye alınan Bağbaşı Barajı’nda depolanan ve Mavi Tünel aracılığıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılan suyla 1 milyon 480 bin dekar alan sulanarak ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlandı.

Konya'nın mavi rüyası; "Mavi Tünel"

Konya-Çumra 3. merhale projesinin en önemli ayağını 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel oluşturuyor. 2015 yılında hizmete alınan Mavi Tünel Projesi, Urfa tünellerinden sonra Türkiye’nin ikinci büyük sulama tüneli konumunda. Konya’nın Mavi Rüyası olarak bilinen tünelden saniyede 36 metreküp su Konya Ovası’na akıtılıyor.​