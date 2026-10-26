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Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

Şehir çılgın kalabalığından uzak sakin bir tatil hayali kuranların en çok tercih ettiği yerlerden biri küçük bir ada oldu.

#1
Foto - Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

Türkiye’nin turizm rotalarında kalabalık plajlardan ve gürültülü tatil merkezlerinden bunalan tatilciler, sakinliğin ve doğallığın hüküm sürdüğü yeni alternatiflere yöneliyor.

#2
Foto - Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

Son yıllarda Cunda, Bozcaada ve Gökçeada gibi popüler bölgelere olan ilginin yanı sıra, Marmara Denizi’nin ortasında saklı kalmış bir köşe olan Paşalimanı Adası adeta yeni bir seyahat akımının merkezi haline geldi.

#3
Foto - Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı olan bu şirin ada; yüksek yapılaşmadan uzak sade mimarisi, bozulan doğasını koruyan koyları ve zengin tarihi geçmişiyle tatilcilerin yeni gözdesi oluyor.

#4
Foto - Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

TARİH KOKAN KÖYLER VE ANTİK GEÇMİŞ Geçmiş tarihlerde "Halone" ve "Proti" gibi isimlerle anılan Paşalimanı Adası, coğrafi konumu gereği yüzyıllar boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle Osmanlı devlet adamı Lala Mustafa Paşa ile özdeşleşen adanın kökleri derin bir tarihe dayanıyor. Adanın sınırları içerisinde yer alan Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Poyrazlı ve Tuzla köyleri, geleneksel Ege ve Marmara mimarisini yansıtan taş evleri ve samimi mahalle kültürüyle ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen pek çok iz barındıran bu yerleşimler, doğallığını korumayı başarıyor.

#5
Foto - Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

EŞSİZ PARKURLAR Gazeteci Sadık Şimşek’in aktardığı bilgilere göre, Marmara Denizi’nin en berrak ve temiz sularına ev sahipliği yapan Paşalimanı Adası, su sporlarına ve su altı keşiflerine meraklı tatilciler için biçilmiş kaftan. Tüplü ve serbest dalış aktivitelerinin yanı sıra rüzgar sörfü ve yelken gibi branşlar için de elverişli koşullar sunan ada, zengin bir su altı fauna çeşitliliğine sahip. Öte yandan yüksek katlı binaların bulunmadığı adada, sabahın ilk ışıkları ve gün batımı saatlerinde ortaya çıkan manzaralar doğa yürüyüşü yapanlar ile manzara fotoğrafçılığı tutkunlarına muhteşem kareler sunuyor.

#6
Foto - Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

ULAŞIMI OLDUKÇA KOLAY Şehir hayatının kargaşasından ve stresinden kaçmak isteyenler için ulaşım kolaylığıyla da öne çıkan adaya erişim zahmetsizce sağlanıyor. İzmir yönünden yola çıkan tatilciler yaklaşık 324 kilometrelik karayolu seyahatinin ardından Balıkesir’in Erdek ilçesindeki limana varıyor.

#7
Foto - Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

Buradan hareket eden feribotlarla yaklaşık 1 saatlik keyifli bir deniz yolculuğu sonrasında adaya ayak basılıyor. Gürültüden uzak, huzurlu ve özgün bir tatil deneyimi arayanlar için Paşalimanı Adası önümüzdeki dönemde adından sıklıkla söz ettirecek gibi duruyor.

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