Ne Bodrum ne Marmaris: İşte tatilcilerin yeni gözdesi küçük ada!

TARİH KOKAN KÖYLER VE ANTİK GEÇMİŞ Geçmiş tarihlerde "Halone" ve "Proti" gibi isimlerle anılan Paşalimanı Adası, coğrafi konumu gereği yüzyıllar boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle Osmanlı devlet adamı Lala Mustafa Paşa ile özdeşleşen adanın kökleri derin bir tarihe dayanıyor. Adanın sınırları içerisinde yer alan Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Poyrazlı ve Tuzla köyleri, geleneksel Ege ve Marmara mimarisini yansıtan taş evleri ve samimi mahalle kültürüyle ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen pek çok iz barındıran bu yerleşimler, doğallığını korumayı başarıyor.