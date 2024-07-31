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Gündem Mavi Marmara saldırı sonrası… Şehid Haniye’nin Türk bayraklı görüntüsü gündem oldu
Gündem

Mavi Marmara saldırı sonrası… Şehid Haniye’nin Türk bayraklı görüntüsü gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-31 14:01:00 -
Mavi Marmara saldırı sonrası… Şehid Haniye’nin Türk bayraklı görüntüsü gündem oldu

Bugün İsrail'in İran'da şehid ettiği İsmail Haniye "Mavi Marmara Saldırısı”nın akabinde, 4 Haziran 2010 günü Gazze’deki El Ömeri Camii'nde Cuma hutbesine Filistin ve Türk bayraklarıyla birlikte çıkmıştı. Haniye’nin şehid edilmesinin ardından bu fotoğraf tekrar gündem oldu.

'Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük' sloganıyla Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan 'Gazze Özgürlük Filosu'nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda 10 Türk evladı şehid olmuştu.

Bugün İsrail'in İran'da şehid ettiği İsmail Haniye, İsrail’in o saldırı sonrasında 4 Haziran 2010 günü Gazze’deki El Ömeri Camii'nde Cuma hutbesine Filistin ve Türk bayraklarıyla birlikte çıkmıştı.

Bugün kendisi de Siyonist İsrail tarafından şehid edildi.

O Ümmetin en yiğit evlatlarındandı. Selam olsun Cihadı büyük, davası büyük olan Şehid İsmail Haniye’ye.
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Şehadeti mübarek olsun. Bizden de selamımızı ilet o gittiğin Şehitler diyarındaki Mavi Marmara şehitlerine. Allah yolunda Şehit olan tüm Şehitlerimize Selam olsun

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